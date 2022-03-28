Петропавловск-Камчатский, , 07:48 — REGNUM Стабилизация цен на уголь и мазут для нужд северного завоза, о которой заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, поможет спрогнозировать необходимый объём и обеспечит опережающий завоз энергоресурсов в отдаленные территории, считает губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Принято решение о том, что отдельными мерами государственного регулирования будет стабилизирована цена на мазут и уголь, — соответствующее поручение Юрия Петровича уже вышло по нашим предложениям. Они будут направлены на то, чтобы обеспечить предсказуемую цену и отвязать её от рыночной конъюнктуры на международных экспертных поставках. Это позволит нам уверено спрогнозировать тот объем ресурсов, который потребуется для опережающего завоза энергоресурсов», — сказал Солодов.

Ежегодно в труднодоступные районы Камчатки для прохождения отопительного сезона доставляется почти 300 тыс. тонн мазута и 215 тыс. тонн угля. В ценах 2021 года это 12,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке стабилизировалась ситуация в финансовом секторе и сегменте кибербезопасности, об этом в понедельник 28 марта заявил председатель правительства края Евгений Чекин.