Федеральная пассажирская компания потребовала с Минфина РФ 854 млн рублей
Москва, 28 марта, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 25 апреля 2022 года планирует приступить к рассмотрению крупного финансового иска к Минфину России. Истцом в деле на 854,6 млн рублей выступает АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 18 марта 2022 года. Его приняла судья Хайло. Третьим лицом в споре участвует Федеральное агентство железнодорожного транспорта. В деле речь идёт о взыскании «854 630 553 рублей 30 копеек убытков в виде невозмещенных потерь в доходах от перевозки обучающихся».
Напомним, также 6 апреля 2022 года в арбитраже Ингушетия будет рассмотрен иск ФПК к министерству промышленности и цифрового развития республики «о взыскании задолженности в размере 16 440 000 рублей». Третьим лицом в споре участвует правительство региона.