Москва, 28 марта, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 25 апреля 2022 года планирует приступить к рассмотрению крупного финансового иска к Минфину России. Истцом в деле на 854,6 млн рублей выступает АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), передаёт ИА REGNUM.

Вадим Анохин Пассажирский поезд

Иск был подан 18 марта 2022 года. Его приняла судья Хайло. Третьим лицом в споре участвует Федеральное агентство железнодорожного транспорта. В деле речь идёт о взыскании «854 630 553 рублей 30 копеек убытков в виде невозмещенных потерь в доходах от перевозки обучающихся».

Напомним, также 6 апреля 2022 года в арбитраже Ингушетия будет рассмотрен иск ФПК к министерству промышленности и цифрового развития республики «о взыскании задолженности в размере 16 440 000 рублей». Третьим лицом в споре участвует правительство региона.