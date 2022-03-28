Лос-Анджелес, США, , 07:37 — REGNUM Извинения за удар по лицу принёс американский актёр Уилл Смит комику и ведущему церемонии вручения премий киноакадемии «Оскар» Крису Року. Трансляцию церемонии вёл 28 марта телеканал ABC.

Уилл Смит Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США

Уилл Смит был объявлен победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за актёрскую игру в фильме «Король Ричард». Поднявшись на сцену для получения награды, актёр расплакался от избытка чувств и принёс извинения комику Крису Року за удар по лицу.

При этом Смит сказал, что в его жизни самое важное — это защищать семью, как это делал его персонаж, герой фильма «Король Ричард», отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Затем Смит добавил, что он хочет быть «посланцем добра и заботы» и принёс извинения всей академии и номинантам на премию «Оскар».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Уилл Смит ударил комика Криса Рока за неудачную шутку в адрес своей супруги, актрисы Джаты Пинкетт-Смит.

Читайте ранее в этом сюжете: Уилл Смит ударил за шутку комика Криса Рока во время церемонии «Оскара»