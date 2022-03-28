Пекин, , 07:36 — REGNUM Страховая компания Ping An (Group) China, Ltd., один из крупнейших страховщиков Китая, сообщила о падении чистой прибыли в прошлом году на 29% в годовом исчислении, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Страхование Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 101,62 млрд юаней ($16 млрд), говорится в заявлении компании, поданном на Шанхайскую фондовую биржу.

Однако, операционная прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 6,1% в годовом исчислении до 147,96 млрд юаней. В прошлом году компания достигла операционной рентабельности собственного капитала в размере 18,9%, говорится в заявлении.

По состоянию на закрытие торгов в пятницу цена акций компании составляла 47,63 юаня, снизившись на 1,28%.