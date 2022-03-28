Качканар, Свердловская область, , 07:36 — REGNUM В Качканаре Свердловской области на довыборах депутатов гордумы победу одержал выдвиженец «Единой России». Такие предварительные данные приводит ЦИК России.

Единая Россия

Иван Шилов © ИА REGNUM

Довыборы проводились по округу №16. Директор Качканарской ТЭЦ Венер Хаматов набрал голоса 84,50% избирателей. А всего явка составила 34,07%.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух одномандатных округах в Екатеринбурге также победили выдвиженки «Единой России». Довыборы проходили 27 марта.

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