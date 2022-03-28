Магадан, 28 марта, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Ситуация на Украине — личная боль всех жителей Магаданской области, у россиян очень плотные связи, уходящие корнями на несколько веков. Но самые тесные связи сложились во время Великой Отечественной войны, когда жителей промышленного Донбасса эвакуировали на Урал, в другие регионы страны, заявил губернатор Колымы Сергей Носов.

Ghenady Украинцы

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«Мы переживаем по-настоящему, по-родственному. А вот остальные (США, Европа) тревожатся из-за своих корыстных интересов. Да, операция на Украине сложная, но она идет по плану. Сегодня мы с вами можем судить о масштабах проблемы, с которыми столкнулась наша страна. Когда мы говорим об Украине, о начальниках нацбатальонов, — там ведь половина — чисто русские фамилии. И говорят они на русском языке.

Геббельсовская пропаганда смогла промыть мозги одному из самых образованных народов Европы, представляете, что произошло на Украине? В 90-е я и мой отец, который тогда работал на Украине и сильно переживал по этому поводу, были тому свидетелями. Нацистская пропаганда, промывка мозгов была поставлена на поток и последние 8 лет. Сегодня мы видим, что системное, ничем не ограниченное зомбирование имело успех. И одной из задач спецоперации на Украине будет переход в мирное нормальное православное славянское мышление.

Наша главная цель — жить в мире и дружбе, как это было раньше с Украиной и Беларусью. Мы — как три славянских богатыря. Поэтому, конечно, мы переживаем, стараемся активно помогать», — выразил свою позицию Сергей Носов.

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