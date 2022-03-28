Петропавловск-Камчатский, 28 марта, 2022, 07:31 — ИА Регнум. На Камчатке стабилизировалась ситуация в финансовом секторе и сегменте кибербезопасности, об этом в понедельник 28 марта заявил председатель правительства края Евгений Чекин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Читайте также: Российские рестораны столкнулись с проблемой поставок продуктов питания

«Мониторинг наличия обращений потребителей, как юридических лиц, так граждан, показал, что жалоб на финансовую систему не выявлено. На текущий момент в сегменте кибербезопасности тоже видим стабилизацию, снижается нагрузка на объекты государственных информационных систем. Все системы работают стабильно», — заверил Чекин.

Особое внимание власти региона сейчас уделяют выявлению приоритетных госзакупок. Губернатор Владимир Солодов поручил провести инвентаризацию закупок, которые носят первоочередной характер.

Как сообщало ИА REGNUM, заведения общественного питания в России, в том числе рестораны, столкнулись с перебоями в поставках продуктов питания.