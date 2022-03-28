Нальчик, 28 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. МЧС России обнародовало информацию об ожидающихся опасных погодных явлениях на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, штормовое предупреждение передано на 28 марта. По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 28 марта в Кабардино-Балкарии прогнозируется усиление ветра порывами до 32 м/с.

МЧС рекомендует жителям региона соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 28−30 марта ожидаются плюсовая температура и дождливые дни.

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