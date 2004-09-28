Екатеринбург, 28 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Председатель Свердловского регионального отделения патриотической организации «Наследие» Дмитрий Ермаков восхищается выдержкой президента России Владимира Путина в связи с событиями вокруг Украины. Об этом он заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Я восхищаюсь выдержкой нашего Верховного Главнокомандующего, который столько лет терпел всё это безобразие» (бесчинства нацистов и войну киевского режима против ЛНР и ДНР — ИА REGNUM)», — сказал активист. И добавил, что решение о начале спецоперации назревало давно и является абсолютно правильным. Тем более что понятно, что на Украине не с кем и не о чем разговаривать, представители киевского режима нас не слышат.

Активист добавил, что у Российской армии есть возможность поражать точечно военные объекты противника, не затрагивая мирных людей. Если бы мы вели эту операцию так, как принято на Западе, ковровыми бомбардировками, до закончили бы её давно. «Но мы ведём себя абсолютно правильно — пусть будет так, нежели как привыкли наши западные партнёры, не считаясь с жизнями мирных людей», — сказал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация началась 24 февраля. Ей предшествовало признание ДНР и ЛНР Россией.