Соль-Илецк, Оренбургская область, 28 марта, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области сегодня, 28 марта, планируют демонтировать понтонный мост. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Soliletsk.ru Понтонный мост

Демонтаж понтонного моста через реку Илек на автодороге Покровка — Дивнополье будет проводиться дорожным управлением ГУП «Оренбургремдорстрой». Стоит отметить, мост убирают ежегодно во избежание повреждения его во время ледохода.

По информации метеорологов, запасы снега в среднем по области выше среднемноголетних значений на 38%. В разных территориях этот показатель колеблется от 17 до 98%. Толщина льда на водоемах больше, чем в прошлом году. С 31 марта в на территории Оренбуржья начнет расти температура воздуха, что может привести к резкому таянию снега.