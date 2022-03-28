Чебоксары, , 07:17 — REGNUM В Чувашии подан очередной банкротный иск к застройщику «Лидер», который возводит дома в микрорайоне Кувшинка в Чебоксарах и которому ранее удалось избежать банкротства после достижения мирового соглашения. На этот раз заявление подал ППК «Фонд развития территорий», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Арбитражного суда Чувашии.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

25 марта в суд зарегистрирован иск о банкротстве в отношении ООО «Специализированный застройщик «Лидер» (г. Чебоксары). Заявителем является публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (г. Москва), в качестве иного лица указан минстрой Чувашии.

Заявитель просит признать застройщика банкротом. Сумма иска и детали пока неизвестны. В настоящее время иск не принят в производство.

Напомним, что ранее иск о банкротстве ООО «СЗ «Лидер» был подан в Арбитражный суд Чувашии в декабре 2019 года. Судебное разбирательство завершилось заключением мирового соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года чувашские чиновники заявили, что просят федеральный фонд защиты прав дольщиков инициировать процедуру банкротства «Лидера», ссылаясь, в частности, на то, что не выполнены «в полной мере» обязательства по расселению самовольных построек: на тот момент застройщик достраивал два проблемных многоквартирных дома, выдано разрешение на строительство ещё одного.

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