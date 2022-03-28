Новосибирск, , 07:10 — REGNUM В Новосибирской области ситуация на рынке труда стабильная. Об этом сегодня, 28 марта, сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Рынок труда Permkrai.ru

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По её словам, о временном изменении условий режима работы предупредили восемь предприятий, но сокращений работников нет.

Бахарева уточнила, что все работодатели и профсоюзы проинформированы о новых мерах поддержки.