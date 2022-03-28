Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Память погибшей во время съёмок фильма Rust («Ржавчина») от случайного выстрела оператора Галины Хатчинс почтили в ряду других умерших деятелей киноиндустрии на церемонии вручения награды американской киноакадемии «Оскар». Трансляцию церемонии 28 марта ведёт телеканал ABC.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Организаторы церемонии почтили память деятелей киноиндустрии, которые ушли из жизни за последний год. Зрители увидели фотографии умерших актёров, режиссёров и других мастеров мира кино. В их числе оказались Дороти Стил (1926 — 2021), Дин Стоквелл (1936−2021), Бетти Уайт (1922−2021) и другие.

Среди ушедших из жизни кинодеятелей была и Галина Хатчинс, женщина-оператор, погибшая от случайного выстрела на съёмках вестерна в американском штате Нью-Мексико. На репетиции сцены из фильма актёр Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое ошибочно было заряжено боевыми патронами. Хатчинс оказалась на линии огня и скончалась от ранения.

Расследование трагического инцидента ведут офис шерифа и прокуратура Санта-Фе, Алек Болдуин сотрудничает со следствием, но виновным себя не считает.

Очередная, 94-я церемония вручения премии «Оскар» американской академии киноискусств проходит в Лос-Анджелесе, в театре Dolby. Для всех присутствующих на мероприятии, обязательна полная вакцинация от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар» комика Криса Рока из-за неудачной шутки в адрес своей супруги.