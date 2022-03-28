Находка, Приморский край, 28 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Таможенники в Находке пресекли две попытки незаконного вывоза из России контейнеров с лесоматериалами. Груз вернут отправителю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Pixabay.com Береза

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Остановлен вывоз трех контейнеров со 117 кубометрами шпона из березы и лиственницы. Лесоматериалы пытались вывезти за границу через порт Восточный российские предприниматели по ранее заключенным контрактам с компаниями из США и Германии.

На основании постановления правительства РФ от 9 марта эти лесоматериалы входят в перечень товаров, запрещённых к вывозу с территории России в отдельные иностранные государства и территории. Запрет на вывоз действует до конца 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области таможенники не допустили незаконный вывоз крупных партий пшеницы и сахара за границу.