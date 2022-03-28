Кемерово, 28 марта, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Кемерове разыскивают без вести пропавшего 10-летнего школьника. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Служба ГО и ЧС РФ Поиск пропавшего человека

В полиции уточнили, что Артём Мисалёв ушёл из дома накануне днём, 27 марта, и до настоящего времени о его месте нахождения ничего не известно.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении школьника, сообщить в правоохранительные органы.