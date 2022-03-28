Москва, , 06:57 — REGNUM Заведения общественного питания в России, в том числе рестораны, столкнулись с перебоями в поставках продуктов питания. Об этом сообщили в Федерации рестораторов и отельеров России.

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В частности, речь идёт о некоторых видах рыбы, овощах и салатах, подчеркнул вице-президент организации Сергей Миронов.

Как сообщают «Известия», владелец бренда «Якитория» Александр Муратов подтвердил, что в настоящее время возникают сложности с закупкой некоторых групп продуктов. Он уточнил, что некоторые партнёры приостановили поставки, внесли изменения в условия работы. Например, сократили период отсрочки по платежам или отменили её вовсе.

Муратов подчёркивает, что из-за перебоев в логистике сильнее всего изменились ассортимент и закупочная стоимость спиртного. Пока запасов алкогольной продукции должно хватить на три-четыре месяца. Закупочная стоимость многих товаров выросла от 30 до 80%.

Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный сообщил о перебоях в поставках разных категорий товаров, в основном ингредиентов — соусов, сиропов, пасты.

Гендиректор компании-поставщика продуктов «Братья Васильевы» Иван Васильев отметил, что видит перебои с доставкой рыбы (дорады и сибаса) из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, мальков радужной форели и балтийского сига выращивают в условиях импортозамещения в Ярославской области.

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