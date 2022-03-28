Тюмень, 28 марта, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Тюменской области 28−30 марта ожидаются плюсовая температура и дождливые дни. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гололёд

Так, 28 и 29 марта температура атмосферного воздуха составит днём + 0…+ 5 °C, а 30 марта + 2…+ 7 °C. По ночам столбик термометра будет опускаться до — 8 °C. В итоге все три дня на улицах и дорогах региона ожидается гололёд.

Все три дня будут сопровождаться мокрым снегом с дождём. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.