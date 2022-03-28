Новосибирск, 28 марта, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Новосибирскую область на следующей неделе поступят около 2000 тонн сахара. Об этом в ходе оперативного совещания сегодня, 28 марта, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Pixabay.com Сахар

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Напомним, что в начале прошлой недели Гончаров сообщал, что «на следующей неделе поступят более 500 тонн сахара».

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Также министр подчёркивал, что ситуация с сахаром, возникшая из-за ажиотажного спроса, находится под контролем.

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