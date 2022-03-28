с. Ивановка, 28 марта 2022, 06:55 — REGNUM В селе Ивановка Амурской области утром 28 марта рухнула водонапорная башня. ЧП оставило без водоснабжения 718 человек и пять соцучреждений, сообщило Амур.инфо.
Читайте также: В столице Еврейской АО прорвало трубопровод
Отключены от водоснабжения средняя школа, два детских сада, школа-интернат, спортивная школа. В дома воду доставляют цистернами. Потребителей подключат к другому источнику воды.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта без холодного водоснабжения остались жители нескольких домов в Биробиджане. ЧП возникло из-за прорыва трубы.