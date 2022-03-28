Южно-Сахалинск, , 06:52 — REGNUM Отмена русской культуры — исключение из репертуаров оркестров и театров произведений Чайковского, Глинки, Мусорского — это варварство, считает почётный гражданин Южно-Сахалинска Гертруда Жуковская.

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«Самое важное и несправедливое что сейчас происходит — это отмена русской культуры! Чайковский, Глинка, Мусоргский — плеяда великих композиторов, основа мировой культуры, которых вдруг вычеркнули из репертуаров оркестров и театров. Запад катится в средневековье! Америка просто варвары! Считаю, что позиция нашей общественности по этому вопросу должна быть более активной и консолидированной! Нельзя молчать об этом! Наша страна стойкая. Мы прошли через многое, вдумайтесь почти 250 лет татаро-монгольского ига. Мы победили фашизм! Сейчас история повторяется. Мы пройдем этот этап и выйдем победителями. Иначе просто не может быть», — цитирует Жуковскую телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности останутся неизменными приоритетами Украины на предстоящих переговорах с Россией. Такое заявление сделал 28 марта украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.