Москва, , 06:52 — REGNUM Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша насильно удерживает украинцев, желающих уехать в Россию или в Белоруссию.

Польша. Бандера Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«На территории Польши находится огромное количество людей с территории Украины. Люди, которые туда пришли по своей воле, люди, которые туда пришли не по своей воле. Люди, которые не знали, куда их везут. Есть и такие. Им просто предоставляли транспорт, не объясняя, куда их будут вывозить, учитывая, что они более не могли находиться на территории Украины. Все это на фоне того, что ВСУ и нацбатальоны не позволяют людям выходить на территорию Российской Федерации через российско-украинскую границу. То есть гуманитарные коридоры, которые организовывала Россия, не работают. Соответственно, люди, которые хотят оказаться на территории РФ, вынуждены идти в Польшу через западные регионы Украины», — цитирует Захарову ИА SM-News.

По мнению представителя министров иностранных дел, это даже не цинизм, а что-то большее.

Мария Захарова «Польская сторона пропускает этих людей по внутренним украинским документам. С одной стороны, это дело вроде бы правильное, когда речь идет о беженцах, которые не могут более находиться на территории в зоне конфликта. Так и должно быть. К беженцам должны применяться совершенно иные правила. Но с этого момента что-то начинает идти не так. Дело в том, что когда оказавшиеся в Польше люди проявляют желание попасть в Россию, например, через польско-белорусскую границу или через Калининград, им в этом отказывают. Знаете, на каком основании? На основании того, что у них нет выездных документов. Их впускают по внутренним украинским документам, это что-то вроде удостоверения личности. По этим же документам их и не выпускают из Польши, а польские пограничники говорят, что нет загранпаспортов. Нет основания для пребывания на территории Польши, соответственно, и выпустить они не могут».

Читайте также: Захарова назвала биологическую активность США на Украине дьявольским планом

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине «дьявольским планом».