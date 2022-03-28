Польша насильно удерживает украинцев, желающих уехать в Россию — Захарова
Москва, 28 марта, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша насильно удерживает украинцев, желающих уехать в Россию или в Белоруссию.
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«На территории Польши находится огромное количество людей с территории Украины. Люди, которые туда пришли по своей воле, люди, которые туда пришли не по своей воле. Люди, которые не знали, куда их везут. Есть и такие. Им просто предоставляли транспорт, не объясняя, куда их будут вывозить, учитывая, что они более не могли находиться на территории Украины. Все это на фоне того, что ВСУ и нацбатальоны не позволяют людям выходить на территорию Российской Федерации через российско-украинскую границу. То есть гуманитарные коридоры, которые организовывала Россия, не работают. Соответственно, люди, которые хотят оказаться на территории РФ, вынуждены идти в Польшу через западные регионы Украины», — цитирует Захарову ИА SM-News.
По мнению представителя министров иностранных дел, это даже не цинизм, а что-то большее.
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