Екатеринбург, , 06:51 — REGNUM В Екатеринбурге на довыборах депутатов городской думы побеждают представители «Единой России». Это следует из материалов на сайте ЦИК России.

Единая Россия

Дарья Драй © ИА REGNUM

Во втором одномандатном округе победу одержала директор школы №168 Татьяна Вяткина. А во втором уверенно лидирует директор школы №140 Александра Журавлева.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы проводились 27 марта.

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