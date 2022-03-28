Екатеринбург, 28 марта 2022, 06:51 — REGNUM В Екатеринбурге на довыборах депутатов городской думы побеждают представители «Единой России». Это следует из материалов на сайте ЦИК России.
Во втором одномандатном округе победу одержала директор школы №168 Татьяна Вяткина. А во втором уверенно лидирует директор школы №140 Александра Журавлева.
Как сообщало ИА REGNUM, довыборы проводились 27 марта.
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