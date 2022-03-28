Кемерово, 28 марта, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 28 марта, ожидается переменная облачность, по югу местами слабые осадки, гололедица, ветер северо-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Архип Куинджи. Зима. Оттепель. 1890-е

«Температура днём 0…-5 °C, местами +1…+6 °C», — уточняется в прогнозе.

В городе Кемерове сегодня, 28 марта, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура днём 0…+2°C.