Элиста, 28 марта, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Калмыкии в течение дня 28 марта будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Густав Кюрбе. Порыв ветра. Около 1865

Согласно прогнозу синоптиков, в Калмыкии порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду, в отдельных районах ожидается пыльная буря.

Жителей степной республики призвали соблюдать осторожность.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии из-за урагана были частично обесточены населённые пункты. Дефекты на электросетях зафиксированы и в Элисте. Аварийные отключения затронули и ряд социально значимых объектов. Без света ураган оставил около 9 тыс. жителей Калмыкии.