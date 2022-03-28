Ростов-на-Дону, 28 марта, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в дни проведения футбольных матчей будет ограничено движение транспорта рядом со стадионом «Ростов Арена». Об этом информирует городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-Арена

24 апреля «Ростов» примет у себя столичный «Спартак», 14 мая — подмосковный ФК «Химки».

Ограничения движения на прилегающих к стадиону улицах в дни футбольных баталий будут действовать с 13:30 до 20:30.