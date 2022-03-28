Новосибирск, 28 марта, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 28 марта, в первой половине дня ожидается без осадков, ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура −3…−5 ℃, на дорогах гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Оттепель

Днём в городе потеплеет до −1… +1 ℃. При этом на территории Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура днём −3… +2 ℃.

Завтра, 29 марта, в Новосибирской области прогнозируется преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью −1… −6 ℃, днём — +1…+6 ℃.