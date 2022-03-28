Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Американский актёр Уилл Смит ударил комика и ведущего церемонии вручения премий киноакадемии «Оскар» Криса Рока из-за неудачной шутки в адрес своей супруги. Прямую трансляцию церемонии 28 марта вёл телеканал ABC.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

Крис Рок объявлял претендентов на премию в номинации «Лучший документальный фильм» и пошутил о причёске актрисы Джаты Пинкетт-Смит, супруги Уилла Смита. Рок назвал её причёску «слишком короткой», после чего Уилл Смит встал с места, вышел на сцену и ударил Рока по лицу. На этом моменте в трансляции отключили звук.

Джата Пинкетт-Смит недавно призналась, что страдает от аутоимунного заболевания, вызывающего выпадение волос, она приняла решение больше не скрывать этот факт от публики. Именно поэтому её супруг счёл шутку ведущего церемонии неуместной и бурно отреагировал на неё.

Отмечается, что после инцидента Рок произнёс слова: «Это была величайшая ночь в истории телевидения». Затем церемония продолжилась в обычном порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский мультфильм «Боксбалет» не получил премию американской киноакадемии «Оскар».