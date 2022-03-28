Киев, , 06:31 — REGNUM Единовременную выплату от России в размере 10 тысяч рублей получили на территории Украины почти 900 человек. Об этом сообщили в МЧС.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным ведомства, работа в данном направлении продолжается. Принято почти 1500 заявлений. На дом деньги доставили маломобильным гражданам (более 20 человек), передаёт «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала единовременно выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам и работникам бюджетной сферы на освобождённых территориях Украины.

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