Южно-Сахалинск, , 06:29 — REGNUM На Украине в течение последних 30 лет молодым людям «усердно вдалбливали в голову мысль, что русские — враги», уверен заместитель председателя сахалинского регионального отделения Союза пенсионеров России Владимир Забелин.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он считает, что украинцы просто забыли настоящую историю своей страны.

«На протяжении последних восьми лет жители Донбасса, да и Украины жили под прессингом, терпели унижения и убийства своих родственников. У меня от этого сердце кровью обливается. Я считаю, что начать операцию надо было еще раньше. Но, я уверен, что наши военные под руководством главнокомандующего Владимира Владимировича Путина знают, что и когда нужно делать. Считаю, что сейчас все ветеранские организации нашей страны должны ходить по учебным заведениям и разъяснять ситуацию подрастающему поколению — почему эта операция так необходима, и какая реальная история Украины. В течение последних 30 лет на Украине молодым людям усердно вдалбливали в голову мысль, что русские — враги. Украинцы забыли настоящую историю своей страны. Ведь именно Россия в XX веке организовала то пространство, которое сейчас называется Украиной», — цитирует Забелина телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности останутся неизменными приоритетами Украины на предстоящих переговорах с Россией. Такое заявление сделал 28 марта украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.