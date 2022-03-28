Тбилиси, 20 октября, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что возможность вступления Грузии в альянс без Абхазии и Южной Осетии не рассматривалась, об этом 20 октября сообщает «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

"В рамках НАТО этот вопрос не обсуждался», — отметила Готтемюллер в интервью изданию.

Политик подчеркнула, что планы по вступлению Тбилиси в альянс, принятые в Бухаресте 2008 году, сохраняются, однако руководство НАТО не устанавливало для этого каких-либо сроков.

Напомним, ранее в сентябре 2019 года бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с предложением принять Грузию в альянс, но при условии, что пятая статья устава организации о коллективной безопасности не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию.