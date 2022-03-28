Якутск, 28 марта, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Мужчину, который, работая охранником, вынес в Усть-Майском районе более 2 кг шлихового золота, приговорили к трём годам лишения свободы. Драгоценный металл присвоил себе житель Новосибирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

(сс) kaisender Золото

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Осуждённый был сотрудником частной охранной организации. Стоимость золота, которое он похитил, оценивается в 9,5 млн рублей. Таким назван ущерб, который житель Новосибирской области причинил организации.

«Похищенное золото он незаконно хранил в доме охранников и осуществил незаконную транспортировку до общежития, расположенного в п. Звездочка Усть-Майского района, где впоследствии был задержан сотрудниками полиции», — отметили в прокуратуре.

Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, охранник в течение нескольких дней отсыпал часть золота из промышленных контейнеров, которые он должен был охранять. Драгоценный металл оперативники достали из корпуса переносного аккумулятора и тубуса от пены для бритья.