Москва, 28 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Независимый спутниковый интернет появится в России в 2025 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин телеканалу «Звезда».

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

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«Мы должны обеспечить широкополосным доступом в интернет прежде всего свою собственную территорию. Чтобы обеспечить суверенитет в этом вопросе», — сказал Рогозин.

Для функционирования устойчивой связи нужно вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре аппарата системы связи «Экспресс-РВ», которые уже находятся в разработке.

По словам Дмитрия Рогозина, к 2025 году планируется развертывание полноценной системы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос готов организовать производство деталей для авиадвигателей — на базе своего двигателестроительного предприятия НПО «Энергомаш».