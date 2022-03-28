Пекин, , 06:12 — REGNUM Прибыль крупнейших промышленных компаний Китая выросла на 5% в годовом исчислении за первые два месяца 2022 года, показали официальные данные, передает 27 марта агентство Синьхуа.

Промышленные датчики

По данным Национального бюро статистики КНР, совокупная прибыль промышленных фирм Китая, каждая из которых имеет годовой доход от основной деятельности не менее 20 млн юаней ($3,14 млн), в год достигла 1,16 трлн юаней. В период с января по февраль выручка этих фирм выросла на 13,9% в годовом исчислении до 19,4 трлн юаней, а в 21 из 41 отрасли наблюдался рост прибыли.

В конце февраля их активы составили 142,24 трлн юаней, увеличившись на 10,4% в годовом исчислении. Их обязательства составили 80,03 трлн юаней, увеличившись на 10,2%. Соотношение обязательств к активам составило 56,3%, снизившись на 0,1 процентного пункта в годовом исчислении.