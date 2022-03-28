Москва, 28 марта, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Весеннее тепло стоит ожидать в Москве не раньше второй недели апреля. Об этом 27 марта рассказал журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

По словам специалиста, привычной для апреля тёплой погоды в Москве нужно ожидать не раньше второй недели второго весеннего месяца — апреля.

Примерно такой же срок назвал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, на предстоящей неделе жителей Москвы ожидает ночью понижение температуры воздуха до — 10 градусов, днём столбик термометра поднимется до нуля. Весна в Москву, согласно прогнозам Гидрометцентра, придёт не раньше середины апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве, по данным синоптика Александра Ильина, на предстоящей неделе ожидается температура воздуха ниже климатической нормы.