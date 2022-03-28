Пекин, , 06:10 — REGNUM Производство и продажи электромобилей в Китае резко возросли в первые два месяца года, несмотря на рост цен на сырье и бушующую пандемию COVID-19, говорится в промышленном отчете, передает 27 марта агентство Синьхуа.

Электромобиль Neftegaz.ru

Согласно отчету Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, с января по февраль было произведено около 820 000 электромобилей, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период продажи электромобилей достигли около 765 000, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что уровень проникновения новых рынков за этот период составил 17,9%. Согласно отчету, электромобили китайского производства также стали более популярными среди зарубежных потребителей: экспорт вырос на 381,7% в годовом исчислении примерно до 105 000 единиц.