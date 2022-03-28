Пекин, , 06:06 — REGNUM Один из первых акционерных коммерческих банков Китая Industrial Bank Co., Ltd. Показал рост чистой прибыли на 24,1% в годовом исчислении в 2021 году, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Чистая прибыль за этот период составила 82,68 млрд юаней ($13 млрд). Операционная выручка достигла 221,24 млрд юаней в прошлом году, увеличившись на 8,91% в годовом исчислении, сообщил банк.

Коэффициент просроченных кредитов на конец 2021 года составлял 1,1%, что на 0,15 процентных пункта меньше, чем в начале года. Промышленный банк был основан в провинции Фуцзянь на востоке Китая в 1988 году.