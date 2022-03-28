Пекин, 28 марта, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Один из крупнейших страховщиков Китая компания China Life Insurance Co., получила 50,92 млрд юаней ($8 млрд) чистой прибыли в 2021 году, что на 1,3% больше в годовом исчислении, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

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Общий страховой доход страховщика в прошлом году достиг 618,33 млрд юаней, говорится в заявлении. Его совокупные активы на конец 2021 года составляли 4,89 трлн юаней, что на 15% больше, чем в конце 2020 года.

Общий инвестиционный доход достиг 214,06 млрд юаней, увеличившись на 7,8% в годовом исчислении, а норма прибыли на инвестиции составила 4,98%.