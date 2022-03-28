Благовещенск, 28 марта 2022, 06:20 — REGNUM В аптеках Амурской области предлагают разместить информацию об отечественных аналогах медикаментов иностранного производства. С такой инициативой выступил глава региона Василий Орлов.
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Он назвал тему лекарственного обеспечения области одной из главных в сложившейся ситуации. В Приамурье не должно быть дефицита медикаментов, так как запасы созданы, подчеркнул глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сформировали дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях введения санкций в отношении России. Помощь будет финансовой, налоговой и организационной.