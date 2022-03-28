Благовещенск, , 06:20 — REGNUM В аптеках Амурской области предлагают разместить информацию об отечественных аналогах медикаментов иностранного производства. С такой инициативой выступил глава региона Василий Орлов.

Лекарства Александр Погожев, ИА REGNUM

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«Отечественные препараты не уступают по качеству, и в разы дешевле зарубежных, но граждане не всегда знают о них. Предложил Росздравнадзору проработать вопрос с аптечными сетями о возможности размещения этой информации в аптеках», — написал в своём телеграм-канале Василий Орлов.

Он назвал тему лекарственного обеспечения области одной из главных в сложившейся ситуации. В Приамурье не должно быть дефицита медикаментов, так как запасы созданы, подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сформировали дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях введения санкций в отношении России. Помощь будет финансовой, налоговой и организационной.