Пекин, , 05:49 — REGNUM Непогашенный зеленый кредит 21 крупного банка Китая достиг 15,1 трлн юаней ($2,37 трлн) на конец 2021 года, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая Handelsblatt.com

Эта цифра составила 10,6% от общего объема их кредитования, сообщила Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая. По данным комиссии, кредиты, направляемые в сектор охраны окружающей среды, могут помочь сэкономить 400 млн тонн потребления стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа на 700 млн тонн.

Китай поощряет банковский и страховой сектор к развитию зеленого финансирования для поддержки низкоуглеродных отраслей промышленности в рамках усилий, направленных на то, чтобы помочь стране достичь своих целей по сокращению выбросов углерода и достижения нейтральности.