Абакан, , 05:47 — REGNUM Военнослужащий из Хакасии погиб в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в правительстве республики.

Свеча webandi

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

На Украине, исполняя свой воинский долг, 24 марта погиб 24-летний ефрейтор из Хакасии Александр Картаев. Власти республики выразили соболезнования его родным и близким.

Картаев проходил военную службу по контракту, служил в разведке, был наводчиком разведывательного взвода.

«Разделяем огромную боль утраты с семьёй, друзьями, однополчанами, всеми, кто любил и знал этого сильного, храброго, замечательного парня. Вечная слава и память герою!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Он заверил, что семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Александр Картаев будет похоронен 29 марта в селе Бея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о погибшем на Украине танкисте из Хакасии Владимире Боргоякове.