Абакан, 28 марта 2022, 05:47 — REGNUM Военнослужащий из Хакасии погиб в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в правительстве республики.
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На Украине, исполняя свой воинский долг, 24 марта погиб 24-летний ефрейтор из Хакасии Александр Картаев. Власти республики выразили соболезнования его родным и близким.
Картаев проходил военную службу по контракту, служил в разведке, был наводчиком разведывательного взвода.
«Разделяем огромную боль утраты с семьёй, друзьями, однополчанами, всеми, кто любил и знал этого сильного, храброго, замечательного парня. Вечная слава и память герою!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.
Он заверил, что семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Александр Картаев будет похоронен 29 марта в селе Бея.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о погибшем на Украине танкисте из Хакасии Владимире Боргоякове.