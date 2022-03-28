Пекин, 28 марта, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в первые два месяца текущего года на крупнейших предприятиях по производству электроэнергии в Китае наблюдался всплеск инвестиций в проекты солнечной энергетики, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Администрация Липецкой области Энергетика

Инвестиции выросли на 153,7% в годовом исчислении до 9,4 млрд юаней ($1,47 млрд) в период с января по февраль, сообщило Национальное управление энергетики. Общий объем инвестиций этих компаний в проекты строительства электростанций за этот период снизился на 1,9% до 47,1 млрд юаней.

Инвестиции в гидроэнергетику составили 12,3 млрд юаней, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как инвестиции в проекты электросетей выросли на 37,6% до 31,3 млрд юаней.