Керчь, Крым, , 05:44 — REGNUM Сигнал бедствия подал российский сухогруз «Омский 205» в акватории Чёрного моря, недалеко от города Керчь в Крыму. Об этом 28 марта сообщает «Интерфакс».

Эжен Делакруа. Кораблекрушение у побережья. 1862

Уточняется, что в момент отправки сигнала бедствия судно находилось в примерно пяти километрах от мыса Такиль. На борту сухогруза находятся 12 человек экипажа. По предварительной информации, судно перевозит минерал шпат, общий вес груза составляет 3,3 тонн.

К месту происшествия выдвинулось аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов». По данным сервиса MarineTraffic, спасательное судно уже подошло к сухогрузу и взяло его на буксир. Оба судна в сцепке идут в направлении Керчи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух судах, севших на мель в Астраханской области.

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