Пекин, 28 марта 2022, 05:44 — REGNUM Доля китайских марок легковых автомобилей на внутреннем рынке увеличилась за первые два месяца года, показали данные отраслевой ассоциации, передает 27 марта агентство Синьхуа.
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за этот период в стране было продано более 1,63 млн легковых автомобилей китайских марок, что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля рынка этих брендов в стране в период с января по февраль составила 44,6%, увеличившись на 2,2 процентных пункта в годовом исчислении.
Только в феврале продажи легковых автомобилей китайских марок выросли на 27,9% в годовом исчислении до примерно 634 000 единиц, при этом доля рынка практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.