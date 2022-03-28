Пекин, 28 марта, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Доля китайских марок легковых автомобилей на внутреннем рынке увеличилась за первые два месяца года, показали данные отраслевой ассоциации, передает 27 марта агентство Синьхуа.

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По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за этот период в стране было продано более 1,63 млн легковых автомобилей китайских марок, что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля рынка этих брендов в стране в период с января по февраль составила 44,6%, увеличившись на 2,2 процентных пункта в годовом исчислении.

Только в феврале продажи легковых автомобилей китайских марок выросли на 27,9% в годовом исчислении до примерно 634 000 единиц, при этом доля рынка практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.