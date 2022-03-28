Пекин, , 05:42 — REGNUM На рынке беспроводных наушников в Китае в 2021 году зафиксирован значительный рост поставок, говорится в отраслевом отчете, передает 27 марта агентство Синьхуа.

Наушники Radioscanner.ru

Согласно отчету международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), в прошлом году в стране было отгружено около 120 млн единиц наушников Bluetooth, что на 21,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам отчета, в 2022 году в стране будет поставлено более 130 млн единиц таких наушников, что на 13,1% больше, чем в 2021 году. IDC частично объяснила быстрое расширение рынка бурно развивающимся рынком электронной коммерции в прямом эфире в стране.