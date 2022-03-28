Пекин, , 05:40 — REGNUM Расходы Китая на услуги облачной выросли 2021 году, поскольку потребительский спрос, вызванный COVID-19, и корпоративная цифровизация способствовали росту рынка, говорится в отраслевом отчете, передает 27 марта агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Расходы страны на услуги облачной инфраструктуры выросли на 45% в годовом исчислении до $27,4 млрд в прошлом году, сообщила компания по исследованию технологического рынка Canalys.

Спрос, вызванный COVID, включая удаленную работу, онлайн-обучение и электронную коммерцию, оставался ключевым фактором роста, заявила исследовательская фирма, добавив, что по мере того, как все больше традиционных компаний стали интересоваться цифровыми преобразованиями, спрос на облачные сервисы также увеличился.

Canalys ожидает, что рынок облачной инфраструктуры в Китае достигнет $85 млрд к 2026 году. Четырьмя ведущими поставщиками облачных услуг в стране были Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud и Baidu AI Cloud, на долю которых приходилось более 80% общих расходов Китая, говорится в сообщении фирмы.