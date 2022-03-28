Москва, , 05:31 — REGNUM О заболевании почек свидетельствуют частые подъёмы в ночное время, рассказал главный внештатный специалист-нефролог департамента здравоохранения Москвы Олег Котенко.

Почка John Campbell

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«Один из показателей функции нарушения почек — это подъем в ночное время, это является симптомом, когда надо обратить внимание на свои почки», — цитирует врача РИА Новости.

Эксперт добавил, что как таковой нормы по количеству подъёма в туалет нет. Стоит обследоваться, если есть дискомфорт про мочеиспускании.

По словам Олега Котенко, любой застой мочи значительно увеличивает риски инфицирования мочевыводящих путей, развитию пиелонефрита.

Как сообщало ИА REGNUM, люди постоянно стареют, но у отдельных органов есть свой собственный темп старения.