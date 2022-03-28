Лондон, 28 марта, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Европейские страны, в частности Великобритания, вводя ограничения против России, даже не задумывались о последствиях антироссийских санкций. Об этом заявил политический обозреватель Энтони Уэббер.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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По его словам, когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, они даже не задумывались о последствиях своих решений для самой Великобритании.

«Это касается и прочих европейских стран», — цитирует Уэббера RT.

Политобозреватель отметил, что последствиями ограничений в итоге стали протесты и демонстрации в Европе.

«Думаю, в результате начнёт расти давление на правительства в первую очередь западных стран. Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьёзный рост повседневных расходов», — отметил эксперт.

Он считает, что Европе важно полностью изменить свою политику. Она должна осознать, что страны, которые вводят санкции против России, в итоге вводят их «против самих себя».

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