Южно-Сахалинск, , 05:21 — REGNUM То, что сейчас происходит в Европе по отношению к русским является копией отношения к другому народу в 30-е годы прошлого века, считает руководитель Сахалинской региональной общественной организации «Братство Александра Невского» протоиерей Виктор Горбач.

Флаги стран — членов Совета Европы

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«Как мы можем относиться к тому, что людей преследуют по национальному признаку?! При этом даже не интересуясь их мнением, их политическими взглядами… Мы та страна, тот народ, которые победили нацизм в 1945 году. Сохранили миллионы жизней людей разных национальностей. Сегодня мы вновь столкнулись перед той же самой угрозой. Мы должны знать свою историю. Мы победим», — цитирует Горбача телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, видео с издевательствами над российскими военнопленными на Украине шокировало пользователей соцсетей в Китае.